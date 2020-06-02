不切割了！民進黨挺罷韓 發簡訊、找宣傳車

罷韓投票倒數，但民進黨團卻已經等不及了嗎？民進黨立委趙天麟甚至宣布，接下來將會發出104萬封訊息，鼓勵大家出門投票，並號召2、30輛宣傳車，這也讓前立委孫大千在臉書砲轟，民進黨連演都懶得演了，罷韓國家隊所挺的罷免案投票，根本就是民進黨的罷免，不是高雄人的罷免，北教大教授莊淇銘也認為，從上到下行政不中立，破壞民主！

「今天特別趕去兩個藥局，去感謝一下藥師朋友」，高雄市長韓國瑜下午開第23次的防疫會議，儘管新冠肺炎趨緩，但防疫市政還是不鬆懈。只不過另一邊，罷韓活動隨著時間逼近，綠營也將展開一連串罷韓行動。

趙天麟將發104萬則訊息、號召宣傳車挺罷韓。（圖／中天新聞畫面）

「那這個（發訊息）部分可以直接的，來鼓勵我們的支持者出來投票，那這樣子的電話通數，我們累積起來是104萬通。」民進黨立委趙天麟大動作開記者會，一連串的罷韓活動即將展開，包括發送百萬封簡訊，和5萬封投遞信給黨工，以及號召宣傳車2~30輛，要在高雄大街小巷放送6/6來投票。

（圖／中天新聞畫面）

前立委孫大千在臉書砲轟，民進黨不演了，不是說罷韓結果交由高雄市民自由意志決定，民進黨的焦慮再次證明，罷韓案不是一場屬於高雄人的罷免，而是一場民進黨的罷免。

趙天麟：「他既然是北部人，我想他就不需要對高雄說三道四，要不然他也可以一樣，積極的去幫韓國瑜拉拉票。」民進黨不切割罷韓，還有市議員釋出最新影片，集結電視台新聞片段，剪輯成第一屆金罷獎影片。

「我們看從中選會是應該行政要中立的，中選會的主委下高雄強調說什麼，搭帳篷也要投票。」北教大教授莊淇銘也直指罷韓是政治操作，中央明顯行政不中立，從中選會李進勇，到警政署長的黑道監票說，從上到下都成了行政不中立，負面示範無疑是破壞民主最大傷害。

(中時電子報)