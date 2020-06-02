台北有好幾個令人毛骨悚然的都市傳說，其中一個就是司法院大廈的4樓高煙囪，傳言這根大煙囪是用來「焚燒遺體」的，所以晚上最好不要經過，否則可能會看見不該看的。對此，司法院臉書粉絲專頁的小編親自為大家解惑，因為在過去候審室牢房就在旁邊，才有這樣的傳說。

司法院小編在臉書上發文寫道，「你知道嗎？傳說司法院內有根焚燒遺體的大煙囪。」小編表示，每個日治時期的古蹟，背後一定有滿滿的鬼故事跟傳說，就好像每間學校的所在地，都流傳的一段過去不是刑場就是亂葬崗的故事，現齡超過80歲的司法大廈當然也不例外。

回想起剛到司法院工作，小編發現，司法院西側的中庭，有根4層樓高的煙囪，入口就是現在的醫護室，傳說是司法院在執行死刑後，焚燒屍體的地方，「而且還剛好在醫護室旁邊，勁（真）便利。」話鋒一轉，小編解釋，但其實當時這個大煙囪的用途只有燒廢紙、燒熱水供暖氣的功能。

事實上，司法大廈在從日治時期開始，就一直是法院，雖然可能難免會有些對於判決不滿的怨氣存在於司法大廈間，但比起執行槍決的刑場來說，暴戾之氣應該就沒那麼強烈。小編笑說，「更何況司法院晚上還有關公在巡邏，有如此正氣凜然的化身，自然就沒什麼鬼故事囉。（還是只是沒人告訴小編...）」

（圖／翻攝自司法院臉書）

貼文一出引起迴響，許多網友紛紛留言「你都加班到深夜，大家也不好跟你說實話啊(誤」、「是不是應該開個台灣司法靈異專欄」、「司法院小編真的好有才華又好風趣」、「包公巡邏好霸氣」、「可能通常知道真相的，都已經進煙囪了」。

就連近日火紅電視劇集《做工的人》的原創作者林立青也來留言，「司法院附近真正傳出鬼影和哭聲傳言的，一直是以前的東西本願寺舊址，後來的警備總處一二處。」

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(中時電子報)