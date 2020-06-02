五月天5月31日舉辦「突然好想見到你」線上演唱會，YouTube線上觀看人數一度飆破60萬人，甚至還邀請李榮浩、蕭敬騰及毛不易當神秘嘉賓，高規格演出讓歌迷直呼感動，不過卻有人不滿只唱一小時還是預錄，根本就毫無誠意，對此主唱阿信也發文解釋。

阿信表示一小時的Live時間根本不算短，這些歌曲都是真實人生的累積，每秒鐘都充滿無與倫比的回憶，他表示在演出前的會議，與製作團隊提出許多不可能執行的方式，即便知道場館空盪盪沒人觀看，但團隊卻沒人質疑過一句話，因為都是為了完美呈現給在世界各角落的歌迷，也希望未來想起2020，不再只有恐懼、害怕，而是能記得有過的美好、歡樂、感動等，還有一點笨拙的浪漫，至於是什麼浪漫？阿信也解釋：「為你包下一個體育場，唱歌給你聽的那種浪漫」。

此外阿信也感性表示：「謝謝你，填滿我們的心；等待你，回來填滿這裡」，讓歌迷感動不已，紛紛表示：「謝謝你們實現這麼美的約定，一直把約定放在心上」、「謝謝五月天，期許未來我們能和你們一同大聲歡唱」。

(中時電子報)