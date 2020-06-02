疫情影響經濟，行政院長蘇貞昌今上午將正式宣布振興券發放細節，根據規劃，民眾花1000元可得3000元振興券，且人人有份，因應不同的消費型態，振興券分實體和非實體兩種，民眾可透過郵局、超商等管道取得實體券，也可用行動支付使用非實體振興券，使用期限為7月15日至12月31日。有關振興券不可不知的七大要點，《中時電子報》為您整理如下。

1.何時發、使用期限？

振興券自7月15日開始發放後，可以用到今年的12月底。

2.誰可以領振興券？

具有中華民國國籍的國民身分、取得居留許可的外配、陸配都可以領，甚至連在截止日前出生的嬰兒也都可以領，但每人都限領1次，而中低收入戶可直接領，不需先消費1千元。

3.實體券怎麼領取？

實體振興券可去郵局兌換，以1千元換3千元實體券，或比照口罩實名制，在網路預購後到四大超商領取，而第2波「預購」可能開放全聯、美廉社、屈臣氏和康是美加入。

4.非實體券怎麼領？

「行動支付」需先上網登錄，累計消費3千元後，政府再退回2千元回饋金；「電子票證」則是刷3千元會退2千元或電子支付點數；而「信用卡」則是累積消費3千元，可扣抵2千元。

5.振興券如何使用？

實體券等同現金，但不可以用於儲值、繳學費、水電費和各種規費，也不能拿來囤積民生物資，其他消費項目、地點沒有限制，但原則上不找零。

6.實體券的面額是？

目前規劃實體券有9張，分別是4張500元券與5張200元券5張，預算規模近5000億元。

7.可以使用的地方？

夜市、商圈、傳統市場、餐廳和旅宿業等地方，也可用來購買高鐵、台鐵等交通票券，但不能用在電商，因為目的是吸引民眾出門促進消費。

而行政院長蘇貞昌也將在今(2日)舉行記者會說明，7月15日振興券發放的相關細節。

(中時電子報)