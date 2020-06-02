今年上半年房市旺季的3、4月份受疫情與股災影響，房市呈現旺季不旺的狀況，反應到過戶登記的買賣移轉棟數上，今年5月的移轉棟數六都合計為1.72萬棟，分別年減22%且月小減2%，不過隨疫情與股市趨於穩定，房市交易已經有逐漸回穩的趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於買賣實際簽約到辦完移轉登記的時間，可能有一個月左右的落差，因此5月的買賣移轉棟數大致反應3月中旬到4月的交易狀況，而當時也是市場上疫情與股災發生最為嚴峻的時間點，而去年5月則是上半年旺季移轉數據最高的一個月，因此買賣移轉棟數相較起來就出現年減22%這樣的幅度。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，5月份的移轉僅高雄因仁武區因交屋潮移轉量倍增，月增幅較大，達13%。而進一步統計今年前5月月底各都交易量，其中以桃園年增幅最多，達13.4%，台北年增3.9%；而高雄年跌幅最大，為17.5%。張旭嵐指出，前四個月因疫情造成民生消費大轉變，且股市動盪，失業和無薪假等消息，市場稍有影響，不過五月台灣疫情已受妥善控制，六月解封，加上自用需求支撐，下半年交易可望逐步重回軌道。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑則說，國內疫情在3、4月為最嚴重的時期，不過在磐石艦隊疫情逐步控制之後，僅有零星確診個案，且國內已經數週無本土案例，確診病患中也僅剩12人正在住院隔離中，此波疫情大致上已告一段落。國內對於疫情的管制措施也陸續解除，並開始著手經濟的振興方案，未來經濟有望逐漸回歸正軌。在利率維持低檔的情況下，買氣有望緩步回溫。

(時報資訊)