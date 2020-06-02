鴻海（2317）董事長劉揚偉接受媒體專訪時，透露將攜手工業電腦廠凌華（6166）發展機器人。對此，鴻海表示，雙方將合資成立自主行動機器人公司（AMR），由鴻海持股51％、凌華持股49％，預計第三季正式營運。

鴻海去年法說會時，揭示將透過3階段數位轉型升級，鎖定電動車、數位健康、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術，目標3～5年取得10％市占率，帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

而此次鴻海與凌華合資成立自主行動機器人（Autonomous Mobile Robot）新創公司，將整合即時資訊互連、自主系統排程與行動導航平台等技術，進一步強化自主機器人群集功能，提供完整的技術應用解決方案，滿足愈趨多元的應用場域。

鴻海表示，此項合作為集團落實電動車、數位健康、機器人3大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術3項新技術領域的「3加3」發展策略。隨著全球自主性機器人應用需求逐步成長，相關技術的整合與深耕將成為該新創公司的核心競爭力與價值主張。

鴻海指出，透過國際機器人開源架構ROS 2採用的標準即時資料傳輸架構（DDS），雙方合資的新創公司將結合鴻海先進的機器人機電整合經驗與凌華的軟體技術優勢，強強聯手優化軟硬體整合。

鴻海說明，透過聯手強化軟硬體整合，希望強化自主機器人在群體互動時，所要求的即時決策、精準行動與動態管理，達到自主機器人間的連網溝通順暢無延遲，並藉以擴大自主機器人集群在不同場域的應用價值。

(時報資訊)