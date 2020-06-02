網友留言。（摘自批踢踢網頁）

衛福部長陳時中因為防疫有功，所到之處都受到人民歡迎。對此，有網友感嘆，現在的陳時中會讓人想起去年的高雄市長韓國瑜，當時的韓國瑜的人氣，真的就如同現在的陳時中，外界甚至還創造「韓流」一詞，來說明韓的人氣之旺。

網友huanglove在批踢踢發文表示，看到陳時中現在所到之處，受到民眾熱烈的歡迎和愛戴，會讓他真的會想起去年的韓國瑜，當時的韓國瑜的人氣，真的就如同現在的陳時中，到哪裡都受到熱烈的歡迎，甚至還創新了一個名詞「韓流」來形容韓的人氣之旺。

對此，另一網友McCain也回文表達自己的感想，陳時中之所以能這麼有人氣，其實不是他個人多厲害，而是他整個團隊的能力好。所謂的防疫五月天，每個角色都有他的功能，而陳時中像是這個團隊的總發言人、總教練。除了檯面上的幾個人之外，檯面下的防疫團隊，也是各司其職，各有貢獻。看過一個媒體有報導過，幕後至少是一個超過十人的團隊組成的。

該網友接著表示，當然陳時中本人有他成功的人格特質，但如果沒有背後這個團隊，光靠他個人也無法有現在這樣的成就。而韓國瑜則主要是靠個人魅力，但實際上背後沒有堅強的團隊支持，所以稱沒多久就倒了。

(中時電子報)