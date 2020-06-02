高雄市長韓國瑜罷免案將在6日舉行！綠媒老董吳子嘉日前認為，罷韓主要是由新系發起，但民進黨內部因黨部主委選舉選到撕破臉，因此他預測，罷韓不會過關。有評論則認為，罷韓凸顯綠營內部矛盾，包括派系矛盾以及接班矛盾，而這場罷韓投票，是否能動員民眾出來投票，成了不可預期的事。

吳子嘉日前指出，Wecare高雄等罷韓團體，背後是新系的人所發起，而趙天麟與高閔琳在主委選舉過程幾乎撕破臉，他質疑，地方黨部主委選舉殺到見骨，新系還會幫忙動員罷韓嗎？據《中評社》報導，民進黨罷韓這一局有很多內部矛盾，恐增添不少變數！

該評論認為，民進黨黨部主委選舉時，新潮流槓上海派的民進黨立委趙天麟，雙方選後鬧僵後，新潮流願意傾全力動員嗎？此外，趙天麟雖說若罷免成功，會支持行政院副院長陳其邁出來補選，但陳若選上勢必會選連任，趙要接班恐得再等6年多。若罷韓未過，趙很可能只要再2年多就有機會參選市長，「趙會全力罷韓嗎？」此外，大法官釋憲，認為通姦罪是違憲，引起中南部支持者反彈，恐對民進黨執政不滿，降低民眾投罷韓的意願。

(中時電子報)