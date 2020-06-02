曾獲得總統選票的馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)，針對這次震動全美的佛洛伊德(George Floyd)事件開炮，把他最討厭的美國總統川普(Donald Trump)批得體無完膚。
帕總對《The Nation》說：「如果川普還有腦，即使他的腦99％成分是市儈，他也會出來說幾句讓大家團結的話。但他根本不在乎，因為他完全只關心自己的好處，從沒思考過大局。他不只是個分化者，他是個毀滅者，他為了利益可以把任何人生吞活剝。」
川普目前正加強華府的防護，帕波維奇諷刺說：「顯然我們只需要一個領袖出來關心黑人就可以了，但他不肯，他只顧著安撫他那一小撮追隨者來支持他瘋狂的舉動，所以他現在躲到白宮的地窖裡。他是個懦夫，像個小學生一樣闖了禍就躲起來。他收拾不了這個狀況的，因為他是個喪心病狂的白癡。」
帕波維奇在練球時曾讓球員依政治立場來分組對抗(共和黨一隊, 民主黨一隊)，可說是最關心政治的總教練。2016年美國總統選舉之後，帕總感嘆「我們終於變成羅馬帝國了。」他兩年前已警告過那些命好的白人，要時時重視美國黑人的處境。
(中時電子報)
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