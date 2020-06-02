台鐵東幹線電車線故障 各級列車延誤中午搶通 08:022020/06/02 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵東部幹線光復至瑞穗電力線斷電，造成各級列車延誤，工程人員出動搶修。（示意圖/中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵東幹線花蓮瑞穗至光復間，清晨發生電車線無法通電故障意外，造成各級列車延誤狀況，經台鐵派員檢視搶修，發現電車線開關上疑似有鳥巢，造成電力中斷，目前正緊急派員搶修，預計中午12點恢復通車，估計將影響千人。 台鐵清晨表示，受富源站電車線無電影響，臺鐵自05:18起瑞穗站至光復站各次南下及北上列車有延誤情形。 至於斷電原因，經台鐵派出電力段人員前往搶修，發現疑似有鳥巢在電逆科關築巢影發斷電，目前正在全力搶修月，預計中午12點恢復通車。 (中時電子報) #台鐵 #東幹線 #電力線 #光復 #瑞穗 #列車延誤 #搶修 #列車 #延誤 #電車線 #通車 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙鐵解禁 6月起開放列車上飲食 10:302020/05/29 生活 台鐵解禁 6月起開放列車上飲食 11:572020/05/29 生活 客人回來了 高鐵6／1起增開6班車 15:302020/05/29 生活 後山防汛 鄭文燦視訊指揮 04:102020/05/30 地方新聞 邊坡土石滑落 阿里山林鐵嘉義至十字路今停駛 10:332020/05/30 生活 台鐵浮洲站死傷事故！「板橋-樹林」恢復雙線正常行駛 17:092020/05/30 生活 人都回來了！高鐵6月30日起 每周大增121班 09:452020/06/01 財經 疫情趨緩 台灣高鐵6月底增班121列車 10:112020/06/01 財經 旅客回來了！高鐵本周末就會增班 6月底再增一波 11:402020/06/01 生活 丹東平壤之旅最後悔的畫 04:102020/06/02 兩岸藝文 社會熱門新聞 社會10點檔》圖謀夫千萬保險 惡妻密室砍碎他頭顱詐保 - 社會 紅色通報 大馬拿督斯里遭遣返 - 社會新聞 - 中國時報 太極大師馬保國徒弟9秒被KO 宅神笑歪大讚：尊師重道！ - 社會 女大生有位好媽媽 教她看男人雞雞大不大 - 社會 超正火辣OL前輩示好花錢不手軟 菜鳥男該怎麼辦？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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