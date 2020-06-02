台鐵東幹線花蓮瑞穗至光復間，清晨發生電車線無法通電故障意外，造成各級列車延誤狀況，經台鐵派員檢視搶修，發現電車線開關上疑似有鳥巢，造成電力中斷，目前正緊急派員搶修，預計中午12點恢復通車，估計將影響千人。

台鐵清晨表示，受富源站電車線無電影響，臺鐵自05:18起瑞穗站至光復站各次南下及北上列車有延誤情形。

至於斷電原因，經台鐵派出電力段人員前往搶修，發現疑似有鳥巢在電逆科關築巢影發斷電，目前正在全力搶修月，預計中午12點恢復通車。

(中時電子報)