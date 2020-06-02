小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（2日）財經重點。

【1】中國反制 暫停美農產品進口

在美國總統川普針對大陸制訂「港版國安法」將採取多項制裁後，中方反制行動也展開。消息人士指出，大陸已下令暫停進口大豆等部分美國農產品，使得中美第一階段貿易協議落實執行已岌岌可危，美股期指受累翻黑下挫，人民幣兌美元在岸與離岸價一度急跌逾200個基點。

【2】美半導體業遊說 1.11兆元 組國家隊

針對大陸等其他國家半導體產業近年來高速發展來勢洶洶，美國半導體產業正積極遊說政府砸數百億美元扶植本土半導體產業，其中50億美元鎖定資助英特爾興建一座晶片廠，以維持美國在半導體市場的優勢。

【3】外資回補 台股挑戰12,197

美國對大陸制裁未擴大、疫情趨緩、經濟解封及熱錢回流等利多，1日台股、匯市同步勁揚，外資大買145億元推升台積電重回月線、大立光再現4千元榮景，指數亦重返萬一點關卡，大漲136.86點以11,079點作收。法人表示，賣過頭的外資，6月啟動回補潮，台股將挑戰今年高點12,197點。

【4】華為突圍 傳借道聯發科下單台積

面對美國擴大對華為在半導體的封堵，華為頻頻出招，希望繞道採購突破美國禁令。日媒報導，華為已計畫與台灣IC巨頭的聯發科合作，透過聯發科向台積電下單。

【5】四大供應鏈 秀5G硬實力

元大投信資深副總張美媛指出，5G布建力道將由關鍵零組件率先顯現，「元大全球未來關鍵科技ETF」追蹤的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」，是結合晶圓代工、手機零組件、IC設計及通訊元件四大供應鏈為成分股，掌握高階科技技術，展現5G硬實力特色。

(中時電子報)