曾示警WHO人傳人風險？還原電郵並無相關字眼

疫情中心指揮官陳時中，曾在記者會上公布12/31通報WHO的電郵，被柯文哲妻子陳珮琪質疑，只是要跟WHO要訊息，且通篇電郵中並未提到「人傳人」字眼。感染科醫師李秉穎就說，當時台灣根本不知道是否會人傳人，而是因為武漢有疫情，對此有疑慮才會發電郵詢問WHO，而另外指揮中心曾說，武漢起源地的病毒「最毒」，這樣的說法也被醫師批評不專業。

陳時中（2020.4.11）：「檢體仍在檢疫中，患者都在隔離治療。」烙英文反擊WHO，陳時中拿出去年12月31日疾管署寄出的電郵，強調曾告知WHO病毒人傳人可能性，但卻被柯文哲妻子、台大醫師陳珮琪打臉，認為這只是拿武漢的訊息，跟WHO要訊息而已。

感染科醫師李秉穎：「它（病毒）會不會人傳人，那時候我們完全不知道，全世界的人也不知道，因為那時候沒有訊息出來，我們希望知道它會不會人傳人。」指揮中心諮詢小組委員、感染科醫師李秉穎也證實，當時台灣也不確定新冠肺炎是否人傳人。

（圖／中天新聞畫面）

（圖／中天新聞畫面）

細看12/31通報電郵完整內文，提到武漢至少有七起非典型肺炎病例，當地衛生當局回覆媒體表示，這些病例並非SARS，不過檢體仍在檢驗中，且病例已被隔離治療，通篇並未提到人傳人字眼。

感染科醫師李秉穎：「這個信件上，的確是沒提到這個有可能人傳人，我們為什麼會要求說WHO給我們更多訊息，因為我們必須判斷，他是不是人傳人。」李秉穎認為，最多可以將這篇電郵解釋為告知WHO，武漢有病患隔離中，是否代表有人傳人可能性，畢竟人傳人的英文「human to human transmissiom」，電郵中並未看到。

另外指揮中心曾說，武漢是起源地病毒比較毒，這樣說法也有爭議。家醫科醫師林應然：「沒有突變來講，當然是病毒就是病毒，沒有毒不毒問題，他一樣，怎麼樣的毒，就是怎麼樣的毒。」

醫師用醫學專業，打臉指揮中心說法，病毒發源地武漢不會比較毒，不過是當時資訊有限、認知較少，較容易引起恐慌，難怪指揮中心說法，被質疑政治凌駕專業。

(中時電子報)