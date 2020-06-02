剛出社會的青澀女，主管只要稍微示好，很容易就把走？一名網友表示，來公司實習的女大生，明明有男友，卻跟跟主管「吃晚餐+夜景」，應該也有「滑進去」，讓他好奇「剛出社會的女生很容易被主管把走嗎？」。結果答案一面倒，眾鄉民皆回答「是」，並直指「錢」是關鍵。

一名網友在PTT八卦版發文：「我主管把來公司實習的女學生把走了，我記得那女生有男朋友的阿，而且我主管也只是開一台普通的那牛頭牌。昨天聽說去吃晚餐+夜景，然後應該有滑進去，剛出社會的女生很容易被主管把走嗎？」。

眾多鄉民紛紛回應：「是」、「錢」、「很容易」、「男朋友只會AA制」。一名鄉民更詳細分析：「光是金錢的花用上就差很多了」、「以前男友帶妳吃學校旁邊的簡餐店200塊，可是公司前輩帶妳吃3000的法式料理；以前男友騎車載妳吹風淋雨曬太陽，可是公司前輩開車載妳有冷氣又舒服；以前男友帶妳回租屋套房打炮還要省套套錢，公司前輩可是直接訂飯店套房氣氛佳」。

他更打趣說：「換個立場想啦，如果你剛出社會就碰到一個超正OL前輩性感火辣又毫不掩飾對你的好感，花錢不手軟敢玩肯配合願意花錢，還會在親朋好友前給你面子。你他媽的不會想督？」。

(中時電子報)