網友討論。

行政院今日將由院長蘇貞昌親自說明「振興券」的發行與使用辦法，但振興券的爭議仍不斷，諸多使用限制與矛盾都讓民眾無法理解，其中「發現金」、「1000換3000」、「暑假發放」等問題讓人最為困擾，不懂政府到底在想甚麼。

網友在PTT上發文討論，有一派的人認為振興券拿1000換3000實際上並沒有這麼不堪，就當作提早花費1000元去購買一些日常必需品，這樣仍有多餘的2000元可以做運用。但這個說法也被質疑，因為目前振興券的使用範圍也不透明，是否可以拿來購買日用品也是個大大的問號。

其他網友表示，振興券的問題有一大堆，為什麼要等到7月才發放？大家的生活已經被疫情困擾得受不了了，衛福部長陳時中都已經出來帶動「防疫新生活」，但政院的振興券卻沒有跟上腳步，硬生生慢了一個月，拖累了整體振興的腳步。

而「發現金」與「1000換3000」也讓網友百思不得其解，認為政府處處在「提防」民眾，怕存起來、用虛假的「換錢」動作來換算經濟產值，讓人不禁回想當年馬政府的消費券，儘管最後在GDP計算時沒有製造多大的效益，但是至少民眾在收到錢的當下是幸福的，對政府的反彈聲量也不大；如今政府要發錢還被罵，能做到這種程度也是相當不簡單。

(中時電子報)