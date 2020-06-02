國三彰化快官 賓士男自撞護欄拋飛亡 08:262020/06/02 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號快官北上路段發生死亡車禍，男子駕駛賓士車自撞護欄後，拋飛車外死亡。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午6點多，國道三號快官北上路段發生重大事故，男子駕駛賓士車自撞護欄後，拋飛車外死亡。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化傳真） 2日上午6時許，國道三號彰化快官北上200.2公里處，發生死亡車禍，1部白色賓士車疑似在彎道處車速過快、失控自撞護欄，男駕駛當場飛出車外慘摔、當場傷重死亡。事故造成車流回堵逾3公里，僅內側車道可通行，國道警方到場排除並釐清事故原因。 (中時 ) #賓士 #國三 #快官 #彰化 #公里 #死亡 #事故 #國道 也許您會感興趣 社會熱門新聞 特斯拉怎插入貨車肚成穿雲箭？車主嚇：以為自己會停 - 社會 超正火辣OL前輩示好花錢不手軟 菜鳥男該怎麼辦？ - 社會 她沒懷孕！洗澡一半…雙腿間竟「滑出2.2kg寶寶」 - 社會 太極大師馬保國徒弟9秒被KO 宅神笑歪大讚：尊師重道！ - 社會 社會10點檔》圖謀夫千萬保險 惡妻密室砍碎他頭顱詐保 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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