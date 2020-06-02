今天上午6點多，國道三號快官北上路段發生重大事故，男子駕駛賓士車自撞護欄後，拋飛車外死亡。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化傳真）

2日上午6時許，國道三號彰化快官北上200.2公里處，發生死亡車禍，1部白色賓士車疑似在彎道處車速過快、失控自撞護欄，男駕駛當場飛出車外慘摔、當場傷重死亡。事故造成車流回堵逾3公里，僅內側車道可通行，國道警方到場排除並釐清事故原因。

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