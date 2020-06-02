美國5月ISM製造業PMI報43.1，預估43.3，前值41.5。美中緊張局勢升溫、美國示威抗議遍地開花、投資者持續看好重啟經濟前景，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.50至0.66％，美股四大指數短期高檔盤堅。

吉利德藥物瑞德西韋的大規模試驗中只顯示出有限的療效，拖累其股價下跌3.43%。波音上漲3.80%，台積電ADR上漲1.39%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線（約在10,900點）附近，壓力為11,200點至11,300點。

（3）技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，目前支撐為146點附近，壓力為151點附近，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、宅經濟、LED、生技等。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在年線之上並創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意第一季季報優、5月營收佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、宅經濟概念股、生技/防疫等。

(時報資訊)