日本新冠肺炎疫情趨緩，政府逐漸解封防疫限制，將開放電影院、健身房、東京晴空塔和動物園等部分公共設施。東京晴空塔之前為了避免新冠肺炎疫情擴大，業者原本計劃暫停營業兩週，卻因病毒感染人數攀升，延長歇業時間至今終於解禁，於6月1日重新開放。

根據《NHK》報導，東京晴空塔雖在6月1日重新對外開放，但對防疫措施依舊不敢大意。欲前往的遊客仍需在入口處量體溫，並配戴口罩才能登塔欣賞美景。而原本能容納2,000人的觀景台，目前也僅開放約2到3成的人數。

據報導，晴空塔重新開放當天，日本東京雖為多雲的天氣，能見度極低，仍不減遊客的興致。一名50歲的男子受訪表示，「雖然今天視野不佳有點遺憾，但我一直很期待（晴空塔）再度開放；雖然人潮不如想像中的多有點寂寞，但也因為如此可以慢慢欣賞風景。」

另外，日本大阪環球影城在關閉3個多月後，預計將在8日採取3階段「限定對象」的有限制進場方式重新開園。第一階段將開放讓住在大阪府內並持有「全年護照」的遊客進場；第2階段從15日起開放住在大阪府內，但沒有「全年護照」的遊客進場。

第3階段則是從19日起開放住在關西2府4縣且沒有「全年護照」的遊客進場。而上述「限定對象」入場方式皆不販售當日券，有意進場的遊客必須提前購買預售券。

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(中時電子報)