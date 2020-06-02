昨(1)日台北市議員簡書培在質詢時，將市長夫人陳佩琪的臉書內容帶入質詢，還詢問罷韓相關議題，除招來陳佩琪反擊，也引起各界討論。台北市議員侯漢廷在臉書聲援陳佩琪說，並指這件事情可以看出，綠營已經開始要攻擊柯，他呼籲柯文哲和民眾黨不要隨罷韓起舞，否則只會危及自己。

侯漢廷表示，陳珮琪的發言和罷韓這些議題跟台北市政一點關係都沒有，並聲援陳佩琪，認為她對陳時中給WHO的信件發表意見，是言論自由的表現。反觀綠營質疑陳的言論會拉低市政團隊表現成績，侯漢廷質疑，是非得順時中才可以叫做表現良好？ 並對綠營抹黑攻擊他人家人的行為感到不齒，同時點出綠營已開始針對柯文哲。

侯漢廷指出，高雄市長韓國瑜的政績，都列在市府官方網站，但有人就是睜眼說瞎話，當作看不到。他批評，如果一個做事的市府團隊都被罷免，以後誰還想做事？並呼籲柯文哲，倘若韓國瑜被罷免，媒體側翼網軍東廠不會閒著，他就會是下一個目標。而且對柯的攻擊其實早已開始，未來火力只會更強。

侯漢廷也向民眾黨喊話，不要奢望要拿一些「反韓」的票，民眾黨訴求治理，然而罷免及綠營的政治鬥爭無助於良好民生及治理，且不少柯粉也已厭倦部分台派動輒迫害異己、吃相難看作為。他也用一句話來總結，為何民眾黨應該聲援韓國瑜，「鑑往知來，虢滅虞亡，不可不察。」

文末，他也反嗆綠營，他不屑用質詢時間討論政治話題，台北的市政比較重要。

(中時電子報)