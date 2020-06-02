白色白色特斯拉發現時已來不及煞車，竟直接撞進大貨車的車廂裡，猶如穿心箭。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道一南下268.3公里處昨(1日)上午6點40分發生一起離奇車禍，1輛大貨車失控翻覆在內側車道，豈料後方1輛白色特斯拉，疑似沒發現前方路況，竟然直接「插入」大貨車的車頂，畫面猶如「穿心箭」。事故發生毫髮無傷的特斯拉黃姓車主事後表示，當時有開啟車輛輔助系統，以為車子遇到障礙物會「自己停下來」，沒想到沒有停，想踩剎車已經來不及。

白色特斯拉煞車不及，直接撞進大貨車車廂，車頭毀損嚴重。（國道警察局提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道南下268.3公里處上午6點40分發生一起離奇車禍，一輛大貨車失控翻覆在內側車道，一輛白色特斯拉發現時已來不及煞車，竟直接撞進大貨車的車廂裡。（國道公路警察局第四公路警察大隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

這起離奇「穿心箭」事故經國道警方初步調查，特斯拉駕駛當時開啟車輛輔助系統，車速約110公里，駕駛發現前方翻覆貨車時，馬上踩剎車，但已來不及，直接撞擊前車。

據《Ettoday》報導，黃姓車主表示，當時他開啟「自動輔助駕駛功能」，時速約在110公里左右，原本以為車輛遇到障礙物會「自動剎車」，沒想到車子沒有停，等到他踩煞車已來不及，直接撞擊前方大貨車。

有汽車專家表示，特斯拉的「自動剎停功能」其實只針對「行進中的車輛」，如果遇到靜止不動的物體，功能只會有提示，不會自動停下。其他特斯拉車主有人表示，會發生這個問題不排除2個原因，1、可能貨車車體是白色，不容易偵測，2、陽光反射導致沒有掃到。但真正肇事原因有待警方調查釐清。

(中時電子報)