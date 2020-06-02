金州勇士明星球員柯瑞（Stephen Curry）2009年加入NBA後成了球隊的主力先發，近年來更是聯盟的頭號球星，有關他的綽號也越來越多，像是「咖哩小子」、「萌神」等等；近日隊友莫羅（Anthony Morrow）在節目上也公開柯瑞菜鳥年的綽號，並且道出這個綽號的由來。

柯瑞2009-10年賽季加盟勇士，而他也在生涯第一年就交到莫羅這個好朋友，2人培養出深厚的情誼，莫羅近日也在播客節目「The Life Podcast」中曝光柯瑞菜鳥年的綽號，他說：「當我們在勇士效力時，我幫柯瑞取了一個綽號，那就是『Middle School Shawty』（中學小夥子）。」

至於為何會幫柯瑞取這個綽號？莫羅隨後也道出原因：「他打球就像是在讀中學，都是一樣無憂無慮地，但這非常有效，因為這樣他成了史上最偉大的球員（Greatest Of All Time，縮寫是GOAT）。」

事實上，柯瑞自從開始打球時就被取過不同的綽號，除了我們最耳熟能詳的「咖哩小子」、「萌神」外，另外像是「咖哩大廚（The Chef）」、「娃娃臉殺手（Baby-faced Assassin）」都非常知名，而他和隊友湯普森（Klay Thompson）在聯盟掀起一股三分球旋風，也被人稱作是「浪花兄弟（SplashBrothers）」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)