賈乃亮被拍離婚後首度同框李小璐。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

36歲賈乃亮和大他1歲的李小璐8年前結婚，2017年底李小璐鬧出和與饒舌歌手PG ONE婚外情風波，兩人當時不認，去年10月爆出親密片，隔月賈乃亮才和李小璐宣布離婚。7個月過去，外界仍好奇兩人互動，今(2日)陸媒拍到兩人罕見同框，私下難得合體陪女兒玩耍，而賈乃亮和李小璐互動自然沒鬧翻，讓人心疼。

賈乃亮2012年7月在北京和李小璐舉行婚禮，10月兩人生下一女「甜馨」，2017年底李小璐爆出偷吃，賈乃亮隨後發聲明強調不離不棄，更將錯攬到自己身上，兩人傳秘密離婚多日，去年11月才鬆口正式離婚，而李小璐和PG ONE私下親密影片成為壓垮兩人婚姻的導火線。

今據《搜狐娛樂》報導，直擊賈乃亮某日現身李小璐和女兒所住社區，父女倆一見面就擁抱，接著賈乃亮陪女兒打羽毛球，李小璐在一旁默默陪伴，期間李小璐主動上前和賈乃亮聊天，互動輕鬆自然，網友回：「畢竟還要一起撫養孩子，撕破臉對孩子不好」、「一切以孩子為重」、「心疼亮哥。就不該見面」、「兒童節一起陪孩子很正常啊」。

(中時電子報)