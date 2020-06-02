企業為求能正常營運，量測溫度的門禁防疫方案，工廠內人員的流動追蹤與接觸史分析，也都在這波疫情商機中脫穎而出。

武漢肺炎疫情的全球蔓延，防疫視同作戰！首要，決戰於「境外」，阻絕體溫異常的人進入不易保持安全社交距離的群聚場合；所以，這段時間，無論是醫院或學校，總會發現大家正大排長龍等待人工一一測量額溫，不僅曠廢時間，人力調派更是緊繃，更何況很多是全天開放的場所。

長久以來供應Beacon（低功率藍牙信標）室內定位方案的太和光公司，在這次疫情期間被注意到，「這波武漢肺炎疫情為產業界帶來前所未有的巨大衝擊，私下詢問老朋友們，大家最擔心的就是，如果廠內出現確診個案，在協助疫情調查的同時，就是是否要停工關廠的痛苦決策⋯」華碩前執行長、創威智聯董事長沈振來觀察，「但如果可以快速且精確地查出員工（或訪客、外包、施工廠商）的接觸史，確認可能擴散的路徑與人員，就不一定得停工，可以減少損失。」

《太和光公司》急單湧入 整合藍牙定位 接觸史現形

因此，當沈振來聽到過去的華碩老部屬太和光執行長吉正然，要將Beacon室內定位與藍牙發射器整合為公司（工廠）的疫情接觸史分析方案時，「就覺得這樣的方案能夠幫得上業界朋友的忙，讓大家能安度這場難關。」由創威智聯投資太和光約10%股權。

這項商品的特別之處，在於只要在員工識別證上，加裝如5元硬幣大小的防疫記錄器，每位進入廠區的人只要掃描紀錄器上的QR Code，配對個人資料與記錄器，在廠區內的過去14天，距離1.5公尺內，接觸時間超過5分鐘的高風險接觸史，就會一一跳出；廠方根據分析數據，隔離有感染風險的相關人員，排除完全無接觸史的員工，避免全面停工關廠的重大損失。

目前南部科學園區管理局、台北市政府、華新科技等都開始測試；南科管理局計畫在系統穩定後，全面導入區內大型工廠廠房。

此外，中央疫情中心已經宣布，下一波居家隔離將考慮以智慧手環取代手機，能更精準地確認隔離者的位置，脫開手環，會立刻發出警示，知會負責的疫情防護單位；居家檢疫包中，手環上的藍牙發射器與接收器，也是太和光的產品。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)