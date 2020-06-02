吳健成臉書。（摘自吳建成臉書）

藝人劉樂妍先前砸了上百萬發行一首歌頌大陸的歌曲〈CHINA〉，MV瘋傳引來正反兩極回應，政治諷刺脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩後來神複製改出一首〈TAIWAN〉，引發熱烈迴響，但沒想到卻涉嫌侵權。原作曲者吳健成今早發出177聲明，希望博恩停止侵權行為，至於違法所得，就捐給台灣公益組織。

吳健成今在臉書發表聲明，對於博恩侵權一事，全文如下：

我是《CHINA》這首歌的曲作者，也是這首歌「作曲」部分的100%完整著作權利人。三年前歌手找到我，便有了這首根據她風格打造的旋律。

作為一名音樂人，對於此次事件，有且只有一個訴求：請侵權者停止侵權行為，無須賠償給我，但請將全部違法獲利，捐給台灣公益組織。

這是我全部完整的聲明內容，此前、此後，我沒有以及不再對此事件發表任何看法。懇請媒體朋友們不要過度解讀。感謝所有人！

吳健成最後在聲明背後署名「吳健成 Jason Wu」。

(中時電子報)