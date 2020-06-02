罷韓進入倒數階段，國民黨日前發表執政15縣市首長推銷觀光影片，團結力挺高雄市長韓國瑜。而民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農昨(1日)晚間也在臉書發文，鼓勵無論是支持高雄市長韓國瑜或是支持罷免的人，都需要出來投票，他強調「只有投票，社會才可能癒合」。

吳怡農在臉書談罷韓投票。(取自吳怡農臉書)

吳怡農在臉書貼文寫道，每當到了投票的時候，辯論會變得更激烈、政治競爭難免更對立；但在隔日，「我們需要接受結果，整個社會一起攜手向前走」，這是公民必修的民主課程，週六投票的結果，不會讓所有人都滿意，但必須讓眾人都能接受；他認為，「韓市長對支持者的呼籲：『不要出來投票，出來監票就好』反而會讓社會難以前進。」

至於，最後罷免結果會是如何？吳怡農指出，若是罷免失敗，支持罷免的人很難服氣，可能會認為失敗是因為「監票」策略讓民眾不敢出門投票，這種 voter suppression（選民壓制）的反民主手段，若成為決定大局的關鍵，顯然與台灣引以為傲的民主精神背道而馳；若罷免成功，他表示，韓市長的支持者也很難接受，因為自己並未參與，甚至可能認為：在「不投票」策略下，當天沒投票的市民多數是反對罷免的；這個數字可能遠超過出來投票的選民，而據此否定罷免的正當性。

最後，吳怡農表示，無論哪一種結果，「不投票」對於民主制度和6月6日之後的社會和諧，都將是難以彌補的傷害，這一張選票，是每一位市民的聲音，代表的是對高雄的想像和期待；他強調，為了放下這些日子以來的對立，有機會為自己的家鄉再次團結起來，無論是支持韓市長或支持罷免的人，都需要出來投票。

(中時電子報)