View this post on Instagram

ごろごろ🤍 . . . わたしのTwitterでやっている企画 みんなチェックしてくれてるかな💋??? . 5/15まで私へのオ◯◯ー指示♥募集してるよ🙈 . Twitterの一番上に固定されてるツイート📌をみてみてね あなたがくれた指示も採用されるかも🙈♥ . . . #山岸逢花 #あいぱん #AV女優 #AV #aikayamagishi