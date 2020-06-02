罷免高雄市長韓國瑜的投票進入倒數階段，罷韓團體日前舉行遊行，催出2萬人參與。前國民黨立委孫大千表示，罷韓案的核心目的只有一個，就是民進黨想要利用高雄市民的仇恨心理，重新奪回高雄市的控制權，他也提出民進黨在幕後推波助瀾的罷韓案有三點不正當。

國民黨高市議員1日質疑民進黨支援罷韓團體徵工讀生的經費從哪來！議員童燕珍籲罷韓團體公開帳目，遊行一場場接著辦，幕後金主是誰？議員王耀裕更直指菊系就是罷韓最重要的經濟來源，否則垃圾袋、黃絲帶、乾洗手等贈品哪裡來，「要大方講清楚，民進黨才能記功啊！」

孫大千則在臉書指出，罷韓案的核心目的只有一個，就是民進黨想要利用高雄市民的仇恨心理，重新奪回高雄市的控制權。這根本就是一場「披著公民運動外衣的血腥政治鬥爭」。

孫提及，由民進黨在幕後推波助瀾的罷韓案有三點不正當：

第一，這是一場利用罷免制度低門檻的瑕疵，所進行的政治復仇行動，將會為台灣的民主政治樹立惡例。

第二，民進黨就是因為過去十年在高雄市毫無建樹，爭議連連，所以才在市長選舉時失去了政權，事隔不到兩年，既沒有反省，也沒有改進，憑什麼要重新奪回高雄市呢？

第三，民進黨一旦取回高雄市的控制權，將會更加助長其一黨獨大的囂張態勢。到時候，全台灣沒有任何一個政黨，或者是任何一位政治人物，有能力加以制衡。

(中時電子報)