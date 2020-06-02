羅志祥與網紅女友周揚青分手後，慘被爆料私生活不檢點，演藝事業頓時跌至谷底，事發後依舊神隱的羅志祥，日前透露自己正在「反省」，相較之下周揚青似乎懶的再理會此事，甚至開心透露要將喜訊給大家。
周揚青微博曬出和媽媽對話截圖，只見她問道：「媽媽，今天是什麼節日？」，周媽媽則是給了紅包還祝她節日快樂，讓她雀躍表達感謝之意，此外更曬出一張照片，只見她身穿藍色洋裝，手拿一束用數包餅乾做成的花束，更用愛心形狀的卡片遮住嘴巴，興奮表示：「天啊，沒想到還收到了兒童節的禮物」，當天過的相當充實的她，最後還透露談成一份重要工作，雖暫時不能透露細節，但仍想在第一時間把喜悅分享給所有人。
看見周揚青難掩興奮之情，也讓粉絲紛紛留言祝賀：「這是六一最好的禮物」、「濛濛太棒啦，兒童節快樂」，對此她則回應：「到那時會告訴你們今天開心的事情」。
(中時電子報)
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