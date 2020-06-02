在新冠肺炎疫情尚未結束，以及美中緊張局勢升高之際，美國經濟出現復甦跡象，緩解了對示威活動引發社會動盪的不安情緒，周一美股盤中由跌轉升，終場溫和收高。

數據顯示美國5月製造業活動自11年低點反彈，使市場信心為之一振。

在美國正試圖走出新冠肺炎疫情的衝擊之際，非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸致死的事件，在美國各地引爆大規模示威活動，部分抗議行動演變成激烈的警民衝突或趁亂打劫，導致數十個城市實施宵禁，目標百貨（Target Corp）、蘋果、沃爾瑪等主要零售商被迫暫時關閉門市或縮短營業時間。

分析師表示，多數投資人認為抗議活動不會摧毀經濟，但這是一個障礙，只是沒有新冠肺炎疫情大流行這麼大。

在美國總統川普宣布將撤銷香港的特殊地位，以回應中國實施香港國安法後，消息人士透露，中國已下令國有企業暫停採購美國大豆與豬肉。

周一收盤，道瓊工業指數漲91.91點或0.36%，為25,475.02點。標普500指數漲11.42點或0.38%，為3,055.73點，創下3月初來新高。那斯達克指數漲62.18點或0.66%，為9,552.05點，創2月底以來新高。

標普500指數11大類股僅醫療保健股下跌。輝瑞下挫7.15%，使大盤漲幅受抑。臉書、蘋果與亞馬遜上漲，為標普500指數與那斯達克指數的提振最大，波音則是推升道瓊指數的主力。

重啟經濟題材股漲勢尤其強勁，亦為美股帶來支撐。嘉年華郵輪收漲6.73%、挪威郵輪大漲10.41%，皇家加勒比海國際郵輪漲7.27%。希爾頓全球酒店集團漲3.28%，萬豪國際漲7.38%，美國航空漲5.81%，達美航空漲3.81%，聯合航空漲5.06%。

(時報資訊)