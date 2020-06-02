在美國各地連日發生大規模反種族歧視的示威抗議活動後，美國總統川普稍早前揚言將動用美軍維持國家和平，受此打擊，美東時間周一晚間美股期貨走跌。

目前道瓊指數期貨跌0.33%，為25,380點。標普500指數期貨跌0.34%。那斯達克100指數期貨跌0.19%。

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸致死的事件，在美國各地引爆大規模示威活動，部分行動演變成激烈的警民衝突或趁亂打劫。

川普稍早前在白宮召開記者會表示，如果各地市長與州長不採取必要行動捍衛居民的生命與財產，他將動用美國軍隊為他們快速解決這個問題。川普並表示，他將在華盛頓特區部署數千名武裝士兵和軍事人員，以抗擊暴力動亂。

看好美國解封後的經濟復甦前景，由重啟經濟題材股領軍，周一美股盤中由跌轉升，終場道瓊指數收漲0.36%，為25,475.02點。標普500指數收漲0.38%，那斯達克指數收漲0.66%。

(時報資訊)