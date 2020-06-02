橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）擴大ST25R NFC 讀寫器IC產品組合，為其受市場歡迎的電子車鑰匙產品線增加了一款新產品ST25R3920。新產品啟用加強型技術，資料讀取性能更強大，可達到鑰匙快速回應和更遠的感應距離。

電子車鑰讓駕駛可以利用智慧型手機開門和鎖門，並支援多項加值功能，包括輕鬆安全分享和管理朋友、代客等其他使用者開鎖車門的許可權，還支援新的車輛所有權模式，包括汽車月租服務。車聯網聯盟 （Car Connectivity Consortium，CCC）數位鑰匙2.0版標準採用NFC近距離通訊技術，當手機電池電量過低而正常功能被關閉的情況下，仍能讓使用者繼續使用鑰匙功能。

意法半導體在過去幾年不僅是車門鎖NFC通訊技術的先驅，如今更是美國、歐洲和亞洲知名汽車品牌的NFC晶片供應商。作為汽車數位鑰匙技術的領導者，意法半導體在其最先進的產品組合中新增一款ST25R3920產品。透過整合獨有的動態功率輸出（Dynamic Power Output，DPO）和抑噪接收器（Noise-Suppression Receiver，NSR）技術，新產品提升了射頻輸出功率，並加強了輸入電路設計，以改善車鑰匙的快速回應，提供使用者卓越的便利性。

動態功率輸出（DPO）特性能使新產品連續射頻輸出功率達1.6W，短暫輸入功率最高2.5W，而採用小天線的情況下，則可確保遠距離NFC能可靠地連線。意法半導體抑噪接收器（NSR）技術強化了晶片的抗噪能力，可簡化應用的電磁抗擾性設計和認證程式。此外，自動天線調諧可以補償射頻環境變化，使讀寫器與智慧型手機保持最佳的連線性能，低功率鑰匙訊號偵測具有電感式喚醒功能，在鑰匙閒置未用時，可降低電池負荷。

一般而言，空間受限的安裝位置會限制天線的最大尺寸，但是ST25R3920非常適合安裝在小空間內，可以置於車門把手、車身B柱或中控台內。

ST25R3920支援CCC數位鑰匙2.0版標準，該架構獲得世界領先的汽車廠商、手機廠商和電子元器件供應商的支援。意法半導體是CCC成員，並參加了NFC論壇委員會各個工作小組以及ISO 14443和ISO 15693工作小組，在NFC標準制定中發揮著關鍵作用。

新晶片還獲得了NFC Forum認證，可以用作NFC讀寫器或NFC通用裝置。符合NFC Forum配對應用標準以及EMVCo 3.0標準，使其可作為車載非接觸支付終端，並可用於支付電動汽車充電等服務費用。此外，新款獨有的Qi無線充電NFC卡保護演算法能為攜帶式裝置安全無線充電。

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