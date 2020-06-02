全方位整合與自動化網路資安領導廠商Fortinet宣布推出業界最高效能的產品，奠定另一個新里程碑。FortiGate 4200F採用Fortinet客製化的第七代網路處理器NP7，並具備可達成今日及未來網路擴充與效能要求的工程設計。

Fortinet產品執行副總裁暨行銷長John Maddison表示，這幾個星期以來，整合型防火牆與VPN解決方案的低效能和低擴充性導致許多企業組織無法擴大提供安全的遠端存取服務。部署傳統防火牆的企業因無法在多個應用程式上擴充防火牆功能而被迫升級或安裝另一套設備。

採用第七代網路處理器（Network Processor，NP7）的FortiGate 4200F以同樣的價格提供比競爭對手高10倍的效能，為網路安全效能樹立新標竿。透過市場上最佳效能的防火牆，客戶可以同樣價格獲得超乎期望的擴充性或以更少的成本得到所需的效能。不管怎樣，我們的客戶都是贏家。

企業組織必須具備可因應業務變化即時擴充與調整網路安全性的能力。不論是重新規劃網路以支援突發性的遠距工作需求，或是推動數位創新計劃，效能與擴充性都是關鍵要素。然而，大多數的安全解決方案都無法以合理價格提供企業所需的速度與擴充性。原因就在於安全產品廠商並未積極開發可以經濟實惠的方式滿足今日數位工作場所需求的技術。在這種情況下企業組織只能購買具有最低效能與擴充餘裕的安全解決方案。因此，當重大事件發生或市場需要進行數位創新時，防火牆就從助力成了阻力。

為了讓安全性跟上今日資料中心的擴充與效能需求的腳步，Fortinet在高階網路防火牆產品組合中推出FortiGate 4200F。作為Fortinet安全織網（Security Fabric）架構的元件之一，FortiGate 4200F經過特殊的工程設計，利用創新、安全的網路技術將網路與安全性緊密結合。

透過Fortinet NP7第七代網路處理器的硬體加速功能，FortiGate 4200F可以達到比競爭產品高5至10倍的安全運算評級（Security Compute Ratings）。

(工商 )