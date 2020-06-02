中衛口罩今出貨！27家銷售通路曝光。（圖／中衛臉書）

中央宣布解除口罩禁令，口罩廠商中衛在臉書公布最新價格，彩色單色素面款一盒50片售價300元，平均一片6元，販售通路共有27家，今（2日）將出貨給各大通路，引發網友洗版留言「終於等到你」！

中衛昨（1日）在臉書發文表示，每天口罩產量約70~75萬片，政府將徵用45％，另也公開最新價格，一盒50片彩色口罩（單色素面款）300元，平均下來單片是6元，將在6月2日開始出貨到各大通路，本周會生產「酷黑」和「天空藍」兩色，引發網友洗版留言直呼「終於等到你」！

此外，中衛也在臉書分享口罩的通路，其中有8個網路平台，分別是PChome、momo、Yahoo、Payeasy、博客來、蝦皮購物、墊腳石和東森購物；實體門市則有19家，7-11（北台灣,3000家分店）、康是美、Tomod's、屈臣氏、墊腳石、家樂福、松本清、大潤發、札幌藥粧、寶雅、分子藥局、杏一、啄木鳥、丁丁、佑全、維康、大樹、躍獅以及健康人生。

中衛小編也特別提醒，中衛不會販售給一般民眾，也不會配合任何團購，請大家要到指定的通路購買，謝謝配合！

(中時電子報)