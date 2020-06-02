氣象達人彭啟明表示，目前台灣北方到福建廣東附近有一道滯留鋒面，預期這周仍會南北擺盪，在長江中下游到廣東福建這一帶，但最多就到台灣北方海面，不會直接到台灣，這也就是當地俗稱的前汛期，或稱為龍舟水，常常會造成暴雨或成為一種災害性天氣，非常的不穩定，不過典型梅雨鋒面的位置顯著北抬，這周梅雨的發展還要持續觀察。

彭啟明指出，這兩天晚上在北部都發展起來一波對流性降雨，很像午後雷陣雨的態勢，但卻發生在晚上到凌晨，這已經不是單純的用西南風配合上海陸風環流所發展的對流不穩定來解釋，還有更多更細的環境不穩定配合上中小尺度的系統發展所造成，建議民眾隨身要攜帶雨具，防雨防曬兩兼具。

台灣位於鋒面的前緣，大環境是穩定的西南風，各地晴朗炎熱高溫，這周的高溫都有機會到33至35度，仍有局部午後雷陣雨發展機會，預計周日(7)到下周一(8)，滯留鋒面會略為接近台灣北部海面，有機會北部轉為略不穩定的天氣，要稍微留意。

(中時 )