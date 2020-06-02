資深藝人黃安加入「網路影響者」行列，以宛若知識型YouTuber的姿態，在微博錄製發表主題影片，昨談論人種，竟表示從最近閱讀的《海奧華預言》 一書中，讀到人類初始只有黑人與黃種人，是外星來的，而兩種人混合生下的就是阿拉伯人，一番言論引發熱議。

黃安近來熱衷分享自製影片，在昨天分享的最新影片中，大膽表示人類本不住在地球，而是135萬年前從半人馬星座上的巴卡拉梯尼星球移民過來的，當時該星球即將冷卻不適居住，於是居民決定放棄家園，移民至地球及火星。

黃安更表示，當時巴卡拉梯尼星球上僅兩種人，黑人及黃種人，對照就是非裔黑人及大陸人的模樣，兩方同時移民到地球，黑人降落在澳洲，並帶來星球特有種「袋鼠」，而黃種人降落在緬甸一帶，本是吃大麥，然黃種人也就是大陸人自行研發出水稻，所以「中國人是吃米的民族」。

至於黑人及黃種人一個在澳洲、一個在亞洲，然當時兩洲相連，於是彼此來往、結為伴侶，生下了混血兒，如同巧克力加黃豆，「成為一個棕色的人，就是今天的阿拉伯人」，黃安大膽解析「人類起源」引發網友熱議，不少人覺得滿好聽，敲碗安哥再發表，但也有網友抱持懷疑態度，納悶「那為什麼我們沒有把移民技術帶過來？」。

(中時電子報)