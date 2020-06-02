印度部隊最近與解放軍爆發邊境衝突，雙方互拍鬥毆與俘虜現場上傳，社群媒體儼然成了新戰場。

據《南華早報》（South China Morning Post）和《出版》（The Print）新聞網報導，儘管中印軍方在微信（WeChat）和YouTube上展現戰果，但新德里和北京政府卻設法淡化這在喜馬拉雅山區爆發的衝突。

(中時電子報)