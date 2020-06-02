影》互相傷害 新片曝中印軍衝突俘虜 09:082020/06/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度部隊錄影秀俘虜解放軍 砸壞東風軍車的現場 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度部隊最近與解放軍爆發邊境衝突，雙方互拍鬥毆與俘虜現場上傳，社群媒體儼然成了新戰場。 據《南華早報》（South China Morning Post）和《出版》（The Print）新聞網報導，儘管中印軍方在微信（WeChat）和YouTube上展現戰果，但新德里和北京政府卻設法淡化這在喜馬拉雅山區爆發的衝突。 (中時電子報) #印度 #中國大陸 #邊境 #衝突 #俘虜 #喜馬拉雅山 #互毆 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 影》互相傷害 新片曝中印軍衝突俘虜 - 戰略 對付印度邊境威脅 陸擴增高原武器 - 軍事 韓國本土神盾艦開標 預計2029年完成 - 軍事 南早：包括東沙 陸擬設南海防識區 - 軍事 少來！美航母南海行 陸艦上下圍觀 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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