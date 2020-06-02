美股四大指數1日漲跌互見，台股2日開在11,109.27點，台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）開盤股價齊步上揚，帶動加權指數漲幅擴大，指數續創反彈新高。

中美緊張局勢升溫、美國示威抗議遍地開花，但投資者持續看好重啟經濟前景，美股1日漲跌幅介於-0.50％至0.66％，美股四大指數短期呈現高檔盤堅。

美國生技公司吉利德研發的藥物瑞德西韋，在大規模試驗中，只顯示出有限的療效，拖累其股價下跌3.43％，但尖牙股全數上漲，波音上漲3.80％，台積電ADR也上漲1.39％。

日盛投顧總經理鍾國忠分析，台股指數是否能守穩在年線之上，並創反彈新高，回檔時，是否量縮或上攻，成交量是否大於20日均量，將是台股多空方向的觀察指標。

在選股方向，鍾國忠則建議可留意低檔補漲的高股息殖利率股、伺服器、5G、資料處理等，落後的集團權值股，也可以布局。

(工商 )