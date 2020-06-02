豪雨襲擊傳災情 中橫便道坍方 09:252020/06/02 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大雨過後邊坡土石鬆軟，中橫公路79K靈甫橋靠德基端路段無預警坍方，造成雙向阻斷。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中橫公路79K坍方40公尺，谷關工務段調派機具到場搶通。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真） 中橫公路79K坍方40公尺，谷關工務段調派機具到場搶通。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真） 大雨過後山區土石鬆軟，台8線中橫公路79K靈甫橋靠德基端路段1日晚間7時許無預警坍方，造成雙向阻斷，幸好無人員受傷及車輛受困。谷關工務段派員到場勘查，坍方規模初長約40公尺，高約12公尺，預計2日下午4時搶通。 谷關工務段表示，受本路段阻斷，故台8線臨37線(中橫便道)2日早、午班不開放，實際搶通時間仍須俟天候及災情修正調整，造成用路人不便敬請見諒。籲請用路人汛期期間山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路， (中時 ) #坍方 #路段 #路人 #谷關 #道路 也許您會感興趣 社會熱門新聞 特斯拉怎插入貨車肚成穿雲箭？車主嚇：以為自己會停 - 社會 超正火辣OL前輩示好花錢不手軟 菜鳥男該怎麼辦？ - 社會 她沒懷孕！洗澡一半…雙腿間竟「滑出2.2kg寶寶」 - 社會 太極大師馬保國徒弟9秒被KO 宅神笑歪大讚：尊師重道！ - 社會 社會10點檔》圖謀夫千萬保險 惡妻密室砍碎他頭顱詐保 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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