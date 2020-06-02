中橫公路79K坍方40公尺，谷關工務段調派機具到場搶通。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

中橫公路79K坍方40公尺，谷關工務段調派機具到場搶通。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

大雨過後山區土石鬆軟，台8線中橫公路79K靈甫橋靠德基端路段1日晚間7時許無預警坍方，造成雙向阻斷，幸好無人員受傷及車輛受困。谷關工務段派員到場勘查，坍方規模初長約40公尺，高約12公尺，預計2日下午4時搶通。

谷關工務段表示，受本路段阻斷，故台8線臨37線(中橫便道)2日早、午班不開放，實際搶通時間仍須俟天候及災情修正調整，造成用路人不便敬請見諒。籲請用路人汛期期間山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，

(中時 )