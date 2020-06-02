行政院長蘇貞昌今（2日）將召開記者會，宣布振興券領用與使用方式，並公布正式名稱與紙本樣張。前行政院院長陳沖接受訪時表示，振興券應該視為中長期經濟發展的一個「備用品」，也就是說，不應該是使用一次就沒有了。如果是以「發卡」的形式來處理，線上加值、線上消費，可以作為靈活的政策工具。

問:如何看這次政府規畫的振興券？

答:振興券不排富是對的，振興要用什麼樣的方法，要多少金額才有效，也是見仁見智的。美國這次發「紓困金」效果是很好的，但是疫情的時間拉得太長，很可惜，造成後繼無力。振興券應該是不受債務上限的限制，如果有債務限制，就不可能有太大的效果。

問:是否有參與馬政府時代的消費券規畫？

答:在馬政府時代，也就是2008年的金融海嘯時，政府救經濟研擬發行消費券。我當時在永豐金擔任董事長，並不贊成發實體的消費券。後來到經建會開會時，就建議，全民每個人發一張卡片，卡片是線上加值、線上消費，發卡費用政府都不要負擔，發卡費由銀行負擔。未來政府若要給付民眾錢，或是鼓勵消費，都可以使用該卡片。透過宣導來普及此一電子支付工具。事實上，2008年當時國內電子支付還沒個影，這個構思是很前瞻的。

後來這個想法被批評為永豐銀想獨家作此一生意，即使說明可以所有的銀行都一起來做，每家銀行分擔一部分的發卡費。但最後意見還是沒被採納，仍是發行了實體的消費券。

振興券應該視為中長期經濟發展的的一個「備用品」，不應該是使用一次就沒有了。如果是以「發卡」的形式來處理，線上加值、線上消費，是可作為靈活的政策工具。

陳沖也認為，新冠肺炎比2008全球金融危機更像黑天鵝，政府除了發行振興券外，未來也應該注意「納保法」的修改，目前台灣納稅人保護法，就像「銀樣蠟槍頭」好看而已，完全無法發揮保護納稅人的功能。

(時報資訊)