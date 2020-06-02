交通大學「返鄉陪媽媽專車」通知。（摘自羅智強臉書）

國立交通大學學生會在4、5日針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，時間剛好落在6日高雄市長韓國瑜罷免投票日前夕，引發揣測。對此，國民黨台北市議員羅智強直言「可惡更可恥」。他說罷韓專車就罷韓專車，需要扯這麼無恥的謊，作賤自己的人格嗎？

國立交通大學學生會針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，搭車時須出示學生證+身分證，發車後直達高雄車站！由於時間點敏感，引發不小質疑。

對此，羅智強在臉書質疑，台南、屏東、花蓮、台東的學生都沒有媽媽？只有高雄的學生需要陪媽媽？他砲轟，罷韓專車就罷韓專車，需要扯這麼無恥的謊，作賤自己的人格嗎？「可以告訴大家學生會的『陪媽媽錢』從何而來？」

羅智強表示，罷免不罷免是高雄市民的權利，但不能為了罷韓，連基本的是非義理都拋諸腦後。他說高鐵的$500專車以及交大的陪媽媽專車，和走路工有什麼差別？他說民進黨用國家資源大搞罷免國家隊，「請問交大學生會，你們就可以視而不見，甚至『共襄盛舉』，選擇性的正義大爆發？」他說對於這樣的人，他只有「丟臉」兩個字可以評論。

蔡正元昨天也提「三問」指出，交大開啟「罷韓專車」，表面講周末回家陪媽媽，明的講「陪媽媽專車」，僅限補助設籍於高雄的學生，只開抵高雄車站，還說旅程277公里。學生會這些錢那裡來？為什麼只有設籍高雄才補助？為什麼陪媽媽只能去高雄？真罷韓，假陪媽媽。原來交大的教育方針，是如何編造謊言，「厲害了，我的交大！」

(中時電子報)