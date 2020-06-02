土石坍塌 阿里山森鐵嘉義至十字路站停駛 09:172020/06/02 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里山大雨造成土石崩落，林業鐵路嘉義站至十字路站今日上午停駛。（廖素慧翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里山連日豪雨造成多處土石崩落，森林鐵路26k+880（獨立山車站附近）因前幾日豪雨造成土石崩落處，經嘉義林管處於派員於5月31日清理完成，未料今天清晨巡護人員巡視時，又發現清晨土石再次崩落，造成列車無法通行。 嘉義林管處因此在上午緊急宣布，今（6/2）嘉義至十字路來回2班次列車均停駛，將視搶修狀況，另行公告復駛時間。阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3支線，正常營運。 (中時電子報) #阿里山 #森林鐵路 #十字路站 #嘉義站 #豪雨 #滯留鋒面 #西南氣流 #暴雨 #停駛 #坍方 #影響 #鐵路 #森林鐵路停止 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨季 國泰番石榴罩農戶 04:102020/05/29 全球財經 豪雨毀取水口 圓墩部落停水4天 04:102020/05/29 地方新聞 雨彈狂炸新北！新店地下道水淹膝蓋 16:472020/05/29 生活 邊坡土石滑落 阿里山林鐵嘉義至十字路今停駛 10:332020/05/30 生活 梅雨何時結束？鄭明典PO這圖喊不妙 15:062020/05/31 生活 陳時中5日到嘉義縣 黃敏惠：不可以不來嘉義市 16:402020/06/01 政治 老欉荔枝樹不敵大雨斷成兩截 200斤荔枝全泡湯 17:282020/06/01 生活 雞肉飯遇見拌麵 獨嘉伴手禮問市 19:102020/06/01 生活 送利多 嘉義縣將加碼發放5000張價值300元嘉義優鮮券 19:412020/06/01 生活 跨業結盟 嘉義雞肉飯拌麵上市 04:102020/06/02 地方新聞 社會熱門新聞 特斯拉怎插入貨車肚成穿雲箭？車主嚇：以為自己會停 - 社會 超正火辣OL前輩示好花錢不手軟 菜鳥男該怎麼辦？ - 社會 她沒懷孕！洗澡一半…雙腿間竟「滑出2.2kg寶寶」 - 社會 太極大師馬保國徒弟9秒被KO 宅神笑歪大讚：尊師重道！ - 社會 社會10點檔》圖謀夫千萬保險 惡妻密室砍碎他頭顱詐保 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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