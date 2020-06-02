阿里山連日豪雨造成多處土石崩落，森林鐵路26k+880（獨立山車站附近）因前幾日豪雨造成土石崩落處，經嘉義林管處於派員於5月31日清理完成，未料今天清晨巡護人員巡視時，又發現清晨土石再次崩落，造成列車無法通行。

嘉義林管處因此在上午緊急宣布，今（6/2）嘉義至十字路來回2班次列車均停駛，將視搶修狀況，另行公告復駛時間。阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3支線，正常營運。

(中時電子報)