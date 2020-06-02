消防人員1日12點左右獲報後，利用橡皮艇在水面搜尋，但是沒有發現。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉65歲陳姓工人1日上午在荷包嶼滯洪池施工時，不明原因落水，接近中午用餐時間，工頭沒看到陳男返隊，聯繫陳男時，發現他手機和衣物在水邊，人卻不見蹤影，嚇得趕緊報案，消防人員獲報後，趕抵現場搜尋，始終未尋獲，經調派大型抽水機，於2日清晨6點尋獲，可惜陳男已死亡多時。

據悉，工頭昨日上午10點，還有看到陳男，但到了中午11點40分，發現他沒有返隊用飯，僅發現他掉在水邊的手機，人疑似落水失蹤；工頭擔心陳男發生意外，趕緊報案求救，消防人員12點左右獲報後，利用橡皮艇在水面搜尋，但是沒有發現。

昨日因水中混雜泥沙等，能見度低，搜救困難，下午5點多人員調派大型抽水機抽水救援，直到今日清晨6點尋獲時，發現陳男身上僅穿一條內褲，且已沒有生命跡象。警方已通知家屬確認，並報請檢察官相驗大體，釐清陳男確切死因。

據當地民眾說，事故地點位於嘉義監獄鹿草分監後方一帶，去年秋天有一名剛出獄的男受刑人，被發現死在附近的甘蔗田，讓人不禁聯想，難道是有冤魂在「抓交替」，總覺得毛毛的。

嘉義縣社會局表示，此案南區職安署將於今日派員檢查，調查事件發生原因，如屬職災事件，再作後續行政處分，社會局今日會同南區中心，關懷家屬及協助後續權益事宜。

(中時 )