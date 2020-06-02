美國之音2日引述路透報導指出，大陸已要求國有企業停止從美國購買大豆和豬肉，此舉是為了報復華府準備取消香港的特殊貿易地位。

大陸政府對美國玉米和棉花的採購也已經暫停。報導引述消息人士稱，如果美國採取進一步行動，大陸將擴大停止採購農產品的範圍。該消息人士說：「中國已要求主要國有企業暫停大規模購買大豆和豬肉等美國主要農產品，以回應美國對香港的反應。」

不過，路透社週一稍晚引述3名了解交易情況的美國交易商稱，大陸國有企業周一仍然購買了至少3船美國大豆，總計至少18萬噸，將在10月或11月裝運。

報導稱，美國總統川普5月29日表示，將指示美國政府開始取消對香港的特殊待遇，包括引渡條約和出口管控，以回應大陸計畫在香港實施新的安全立法。

該消息人士稱，在川普發表上述言論後，大陸進口商已取消了最多2萬噸美國豬肉的進口，相當於近幾個月來一周的訂單量。

路透還引述另一名消息來源指，若川普繼續針對大陸，北京將不得不放棄第一階段貿易協定。

這名人士說：「在不斷受到川普攻擊的情況下，北京不可能從美國購買商品。」

根據美陸兩國在今年1月簽署的第一階段貿易協定，大陸承諾在兩年內額外購買價值320億美元的美國農產品，高於2017年的購買水準。

大陸今年從美國購買了大豆、玉米、小麥和大豆油，以履行其在貿易協定中的承諾。在致命的非洲豬瘟導致其豬群大批死亡後，北京還加大了對美國豬肉的購買。

美國農業部稱，大陸2020年第一季購買了10.28億美元的大豆和6.91億美元的豬肉。

然而，新冠疫情導致大陸經濟狀況惡化，削弱了國內需求，加大了大陸完成採購目標的難度。美國農產品工廠因疫情關閉可能會減少可供出口的產品量。

美國之音報導，加州大學伯克萊分校哈斯商學院商業創新研究所助理研究員林登（Greg Linden）說：「中國經濟已經受到病毒的衝擊，協定所涵蓋的購買可能不再那麼可取。」

同時，川普決定將與香港的關係降級，並對大陸應對新冠病毒的做法表示憤怒。有分析人士指出，這表明他與大陸的衝突越來越集中在意識形態分歧上。

美國之音稱，川普在5月底再度批評大陸，稱在新冠病毒大流行後，兩國之間的貿易協定「對我而言意義不大」。

(中時 )