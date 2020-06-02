新冠肺炎的流行以及油價的下跌，南韓五月份消費者物價指數下跌了0.3%，為104.71，為8個月以來首次年比下跌。

南韓統計局周二公布的數據顯示，南韓五月通膨率按月下跌0.2%，與預測的相符，年比下跌0.3%，略高於路透調查的下跌0.2%。

扣除農產品和石油產品的核心CPI指數在五月份則年增0.5%，扣除食品和能源的CPI指數則按年增加0.1%。

公用服務事業價格按年下跌0.7%，農業、畜牧業和漁業價格按年上漲3.4%。

南韓統計局資深官員指出，五月的下滑主要原因是油價的急遽下跌，另外，社交距離的規定也影響了服務業部門的價格。

數據顯示，五月份石油產品價格年減18.7%，畜牧產品上漲7.2%，加工食品價格按年上漲1.3%。另一方面，為刺激消費而推出的調降稅率，讓汽車價格下跌2.2%。

在今年1月的CPI指數增加1.5%之前，南韓在過去的消費者物價指數已經連續12個月增幅低於+1%。較低的通膨趨勢也讓央行有空間去操作寬鬆的貨幣政策。

(時報資訊)