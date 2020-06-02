疫情全球蔓延中，經濟受到嚴重衝擊，根據勞動部最新統計，台灣目前有高達1,330家企業放無薪假，人數衝破2.6萬人大關，創歷年紀錄，就業市場正面臨嚴峻的挑戰。

人力銀行調查顯示，6成4受訪者改變了求職意向，包括選擇穩定的產業、考證照厚植自身實力等，中壽(2823)鼓勵民眾加入金融壽險業，推出「精英專案」，祭出業界最優新人財務補助計畫、數位工具輔助、輔導，並鼓勵新人不妨利用這段時間考取人身保險從業人員證照，提升專業力，迎戰不景氣。

中壽積極網羅業務人才，推出「精英專案」提供業界最優長達15個月的新人財務補助計畫，第一年度平均月收入可達5萬元。

疫情衝擊讓許多產業受到影響，中壽業務人員2019年度業務部隊成長逾7％，在一片不景氣聲中，是極少數業務人力正成長的壽險公司。

此外，積極打造數位化業務團隊，開發「i-Agent」行動系統平台，以數位化整合客戶管理、行銷招攬與客戶服務，讓業務工作行動化、有效率，如建置在「i-Agent」內的Call Me(定聯系統)，藉由大數據資料庫分群貼標功能，系統會在設定的時間內自動提醒與保戶聯繫，適時主動提供關懷與服務，為疫情後金融服務模式改變的新經濟時代做好「超前部署」。

此外，對於已登錄新進同仁，中壽逆勢加碼資源協助定著，量身設計一系列獎勵方案；原本的新人財補金，因應疫情可依達成比例彈性調整，放寬領取獎勵的限制；且於疫情爆發時，特別加發5,000元定聯作業獎勵，受惠638位同仁，合計共發放近320萬元的獎勵金。

(時報資訊)