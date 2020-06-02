高雄市長韓國瑜罷免投票，將在本周六舉行，隨著投票時間將近，做為第三大政黨的台灣民眾黨和柯文哲的表態和行動，十分引人注目。台北市長柯文哲昨在議會接受質詢時，重申罷韓交給高雄市民決定。同時，民眾黨內部也傳出，這次罷免案將不會選邊站，並開放黨員自由選擇。

昨日面對綠營在罷韓議題上的的連番轟炸，柯文哲未直接正面回應支不支持罷韓，只說讓高雄市民去決定。而民眾黨的步調似乎也跟隨柯文哲，據《鏡周刊》報導，民眾黨內部意見並不一致，但為避免淪為小綠，最後決定是對罷韓不表態，不過開放黨員自由選擇是否要支持罷韓。

民眾黨的策略也並非無跡可尋，早在5月6日，民眾黨就在臉書上發布貼文，對挺韓和罷韓「各打五十大板」。民眾黨指出，4月時韓陣營就透過各種方式，試圖降低罷韓熱度，但有些行為遊走於法律邊緣，這樣的行為可能反映出韓的心虛；同時批評中選會的態度，指中選會作為罷韓投票主辦單位，盡力完成投票固然是職責所在，但正副主管的激情言詞，也有違反行政中立之嫌。

此外，日前蔡璧如也表示，民眾黨也已經做好在高雄的布局。因此不論罷韓是否成功，民眾黨都能隨時調整自己的策略去因應。

(中時電子報)