蔣孝嚴非蔣經國之子？專家：日記說謊為接班

蔣經國日記逐步解密，曾赴美訪查的前旺報社長黃清龍，揭露《蔣經國日記》寫到「孝嚴、孝慈」不是他的兒子，但他分析，經國先生這樣寫可能是要寫給老總統看的，因為當時經國先生的處境很困難，為了接班政敵很多，且父親蔣介石都會定時查看，怕這件事會被人拿來作文章，所以就在日記上撒了一個白色的小謊。

4年前，總統府經國廳揭牌典禮，前國民黨副主席蔣孝嚴也出席典禮，但在曝光的蔣經國日記中，卻提及蔣孝嚴非蔣經國之子。日記寫到，繼春為人忠厚，他在生時曾與章姓女相識，未婚而生孿子，後來竟有人誤傳此孿子為餘所出，後來章姓女病故，現此二孩已十有餘歲。否認章亞若所生的雙胞胎與他有血緣關係，還說出雙胞胎生父為他的親信王繼春。

前旺報社長黃清龍：「可是他當時的日記呢，紀念這個朋友（王繼春），但是日記沒有提到說，他有留下雙胞胎交給我幫他照顧，結果他在隔了1943到1954，11年之後，日記突然間寫了這段，那為什麼屬下需要拍電報告訴他（順利生產）這件事，第二個是如果不是他的小孩，為什麼他接到電報會欣喜若狂。」

專家認為，蔣中正要求蔣經國要寫日記並親自過目，當時南京政府明文規定一夫一妻制，推測蔣經國為了接班，處境非常困難情況下，才會在日記中說謊。

前旺報社長黃清龍：「那這個時候也許擔心，像他這樣的婚外情，事情如果傳到父親的耳中，蜚短流長也許都會影響到接班的大計。」

其實蔣孝嚴曾在《蔣家門外的孩子》一書中，詳細記載認祖歸宗過程，曾聽外婆提起自己的生父是蔣經國。在1985年的台灣，蔣經國與章亞若的婚外情被視為禁忌話題，歷史翻了一頁，但隨著蔣經國日記曝光，蔣經國的感情世界再度引發各界好奇。

(中時電子報)