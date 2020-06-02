愛爾蘭拳手麥布萊德(Kevin McBride)畢生最有名的戰績就是擔任「鐵拳」泰森(Mike Tyson)的退休戰對手。比賽於2005年舉行，泰森打到一半不想打了就退出，不過他差點咬掉麥布萊德的乳頭。

麥布萊德向《Daily Mail》談論15年前的回憶：「泰森第6回合猛出重拳，我感覺到腦袋裡轟轟作響像是小精靈在打鼓。我本能地嗆他只有這樣嗎？結果他想咬我的乳頭，老天保佑他戴著護齒，不然我就會變成獨奶的愛爾蘭人了。」

麥布萊德身高198公分，比泰森多出20公分，泰森的臉剛好正對著麥布萊德胸膛。麥布萊德的眼眶被打流血也沒倒下，泰森還在扭打中試圖折斷麥布萊德左臂，痛得他趕緊掙脫。

2005年的泰森39歲，體力大不如前，第6回合最後竟被「推倒」(非擊倒)癱坐在台上，第7回合後他不願回擂台，麥布萊德爆冷獲勝。泰森賽後說：「輸給這種等級的拳手是在侮辱拳擊，我不想再打了。」他3億多美元的資產被揮霍一空，早於2003年破產而身心俱疲。

可惜麥布萊德贏了泰森之後沒走上好運，猛吞敗仗讓他在2011年退休。現在隨著泰森想復出，47歲的麥布萊德也重回話題，他是泰森可能的對手之一。看到拳迷把當初擊退泰森的影片重新上架，麥布萊德說：「當初那是美夢成真啊。」

(中時電子報)