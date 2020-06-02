國立交通大學學生會在4、5日針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，時間剛好落在6日高雄市長韓國瑜罷免投票日前夕，引發揣測。對此，挺韓大將杏仁哥吳育全怒轟交大涉及賄選！

杏仁哥臉書。（摘自杏仁哥臉書）

交大學生聯合會昨在臉書發起一項【返鄉陪媽媽專車&車票現金補助】活動，活動緣由如下所示，「因應本週末適逢本校畢業典禮與期末考前夕，目前交大學聯會已完成交通規劃，一同倡議三不五時、愛要及時、開口說愛、讓愛遠傳，不分年級年齡，讓同學都能多回家陪家人」！交大學生聯合並貼出如何聲請流程和訊息。

交大學生聯合會臉書。（摘自交大學生聯合會臉書）

對於交大的舉動，杏仁哥在臉書怒轟，「交大學生聯合會，疑賄選，因本次罷免人只有一位，所以有受賄反鄉票的投票的學生，都是涉及賄選」。底下韓粉也紛紛表示，「一定要讓這些人知道違法事不可做」、「能考上交大的，水準不過如此」、「杏仁哥讚，我也向電視台反映了」、「收集證據，準備後續提告，告死他們」、「300元買大學生的人格」、「萬萬想不到交大學生的價值觀這麼廉價，僅值300元」！

網友留言。（摘自杏仁哥臉書）

網友留言。（摘自杏仁哥臉書）

(中時電子報)