吳啟華發文道歉。（圖／翻攝自吳啟華lawrence微博）

56歲男星吳啟華過去在電影《九品芝麻官》中飾演「方唐鏡」一角走紅，最近他自曝去大陸拍戲時曾被所見所聞嚇到，更點名某位一線萬人名女星會給全劇組房號。消息傳開後，今(2日)上午，吳啟華突然發文道歉，自稱只是亂說聽來的奇聞往事，無意影射任何人。

吳啟華最近和馬國明上香港節目《Tiger’s Talk》接受專訪，吳啟華透露去大陸拍戲時，曾被同劇女星示好給房號，但他不敢去，怕到時根本是仙人跳，又說聽過某位名字中有疊字的女星會給整個劇組房號，批：「壞女人還有壞成這樣子的，每晚都發出去」。

吳啟華的這番爆料隨即引起不少討論，今他在微博道歉，說只是為了好玩才分享聽來的怪事，「如果對任何人因為這次事件做成有什麼不愉快的，小弟在此深表歉意」，也說昨天就和助理檢討自己的不是，今後不會再犯，網友則說：「本來今天大家已經忘得差不多了，你又自己提這件事」、「太假了，別瞎猜女演員名字了」、「被原諒真的太簡單了，隨便說說然後道歉就沒事了是吧？」、「我也只是笑笑就過去了，並沒有發生什麼事啊」。

(中時電子報)