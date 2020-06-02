美國因惡警不當執法導致一名非裔人士送命，引發全美大暴動。國民黨前副祕書長蔡正元今天凌晨引述「紐約時報」報導美國總統川普的講話，嘲諷美國只是一堆「小」！不少網友回應，有人以香港反送中事件酸說「看別人的熱鬧也會到自已身上」、「挺港確鎮壓自己國民，跟老共有什麼差別」。

蔡正元說，紐約時報報導，美國總統川普和各州長召開視訊會議時發飆，指著這些州長大聲嚷著：「你必須壓制（抗爭群眾）」、「把他們通通關起來」、「如果你不壓制他們，你正在浪費時間，他們將騎到你的頭上，你將像一堆‘小’」(a bunch of jerks)。

蔡正元嘲諷說，看樣子，文明水平這麼差的人，出口下流能當總統，美國在川普領導下，真的像一堆「小」了。

蔡正元也特地註解說，「小」jerks；閩南語翻譯，指男人的某種分泌物。

不少網友紛紛留言，「看別人的熱鬧也會到自已身上」、「自由民主的聖地嘛，以後全世界對待抗議者統一參照美國模式，估計舔狗都不知道該怎麼舔了」、「挺港確鎮壓自己國民，跟老共有什麼差別」。

(中時 )